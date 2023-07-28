«Ракеты долетают всюду». В Воздушных силах оценили идею возобновить авиаполеты в Украине

28 июля, 11:12
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Самолет авиакомпании Ryanair (Фото:Ryanair/Facebook)

Самолет авиакомпании Ryanair (Фото:Ryanair/Facebook)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что авиасообщение с Украиной сейчас возобновлять опасно и воздушное пространство для гражданской авиации откроют не скоро.

Такое мнение он высказал в эфире телемарафона в пятницу, 28 июля, комментируя заявление компании Ryanair о возможном частичном возобновлении авиарейсов в Украину до конца 2023 года.

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По словам Игната, сложно понять, как во время войны проводить такие полеты, а потенциальная договоренность со страной-террористом Россией о прекращении для этого обстрелов не будет работать. Сейчас все аэродромы в Украине оперативные.

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«У нас война, военное положение. И вы видите, что долетает всюду, в любую точку страны. Могут появиться ракеты, вражеские дроны. Сколько летит Кинжал, вы прекрасно знаете. Это действительно приятно, что даже несмотря на такую ситуацию есть желающие завоевать украинский авиационный рынок», — сказал он.

Также спикер Воздушных сил напомнил о страховке бортов и пассажиров, особенно в стране, которая воюет. Комментируя «израильский» вариант прикрыть территорию, в частности на западе Украины, Игнат заявил, что территория Украины очень большая, а у России есть технологическое оружие и различные типы ракет, которые «летят отовсюду».

22 июля исполнительный директор крупнейшей европейской бюджетной авиакомпании Майкл О’Лири заявил, что Ryanair рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца 2023 года при условии успешных переговоров Киева по частичному открытию воздушного пространства.

Ранее в Украэрорухе говорили, что не будут открывать воздушное пространство пока оно не будет на 100% безопасным.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Авиация Авиарейсы Авиасообщение RyanAir Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат

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