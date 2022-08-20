Российские захватчики ударили по жилой многоэтажке в Вознесенске Николаевской области: есть пострадавшие 20 августа, 13:09 Россияне ударили по жилой многоэтажке в Вознесенске (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области)

Российские захватчики днем в субботу, 20 августа, ударили по многоэтажному жилому дому в Вознесенске Николаевской области.



Об этом сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

«Вознесенск. Российские ублюдки попали в жилую многоэтажку. Есть пострадавшие. Информация уточняется», — написал он в Facebook.

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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уточнил, что российские снаряды попали по пятиэтажному зданию и частным домам.

По его словам, по состоянию на 13:00 известно о семи раненых в результате российского удара, из которых трое — дети. Одного ребенка сейчас оперируют, сообщил Ким.

UPD 13:44. Виталий Ким сообщил, что по обновленной информации по состоянию на 13:30 известно о девяти раненых, из них четверо детей — все они в тяжелом состоянии.

«Дети все тяжелые. Возраст от 3 до 17 лет», — написал глава ОГА.

В областной спасательной службе сообщили, что оккупанты обстреляли Николаевщину около 11:30 20 августа.

В результате попадания боеприпасов и обломков от них повреждения получили один пятиэтажный жилой дом и около пяти одноэтажных в городе Вознесенск.

В пятиэтажке повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна.

Также в результате обстрела на балконе в квартире на пятом этаже возник пожар. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

Работы на месте чрезвычайной ситуации продолжаются. Привлечены три единицы техники и 17 спасателей.

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