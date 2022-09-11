Оккупанты обстреляли гражданские объекты в Вознесенске Николаевской области: есть раненые
Россияне обстреляли гражданские объекты в Вознесенске (Фото:Новости Николаева / Telegram)
Российские оккупанты днем в воскресенье, 11 сентября, обстреляли гражданские объекты в Вознесенске Николаевской области, в результате чего, как минимум два человека получили ранения.
Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева.
«Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие. По состоянию на данный момент минимум двое раненых», — написала Замазеева в соцсетях.
Местные телеграм-каналы также опубликовали фото дыма над местом прилета. Во время воздушной тревоги в городе слышали несколько взрывов.
В ночь на воскресенье, 11 сентября, оккупанты также обстреливали Николаев, в результате чего ранены девять человек — четверо из них находятся в больнице.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.