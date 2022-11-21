На Банковой заверили украинцев, что не нужно выезжать из страны из-за возможного блэкаута 21 ноября, 12:11 В ОП надеются, что в Украине удастся избежать полного блэкаута (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Украинцам не нужно выезжать из Украины из-за возможного полного блэкаута по всей стране. В Офисе президента Украины надеются, что такого сценария удастся избежать.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в эфире телеканал ICTV, комментируя недавние заявления представителя ДТЭК с якобы призывом выезжать за границу.

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«Мы уже проходили много разных сценариев, они были в течение последнего месяца. Я хотел бы сразу всех успокоить — уезжать из страны точно никуда не надо… Потому что вчера в информационном пространстве был просто взрыв касательно выезда. Не будет у нас такого общего, надеемся, блэкаута по всей стране, да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но это уже пройденные этапы того, как мы это чиним», — отметил он.

Тимошенко отметил, что есть понимание, как работают спасатели и областные власти, они готовятся разворачивать пункты обогрева.

«Параллельно работают энергетики для того, чтобы в течение суток, двух, трех чинить энергетику. Все зависит от ситуации, действительно, по ракетным обстрелам, я думаю, что это понимает каждый украинец. Но в любом случае мы в своей стране, выезжать никуда не надо, все починим и все стабилизируем», — резюмировал заместитель главы ОП.

19 ноября гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью ВВС заявил, что помощь энергосистеме Украины является также вкладом в победу. Уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, где спасают раненых солдат.

«Если потреблять меньше, то госпитали, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Можно объяснить, что, потребляя меньше или выезжая, люди также вносят свой вклад», — добавил Тимченко.

Его заявление было расценено как призыв к украинцам на время выехать из страны.

Позже в компании заявили, что Тимченко не призывал украинцев выезжать из-за ситуации с электроснабжением после ракетных ударов РФ.

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

По всей стране вводятся стабилизационные и экстренные отключения света.



