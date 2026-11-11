В последний раз украинские избиратели, а вместе с ними и президент Владимир Зеленский, имели возможность голосовать на выборах еще в 2019 году (Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)

NV выяснил, готова ли Украина к проведению онлайн-выборов, какие препятствия стоят на пути такого голосования и зачем Владимир Зеленский поднял эту тему.

«Если говорить об онлайн-выборах в ближайшем будущем, то я в это не верю: на данный момент наше законодательство не предусматривает такого способа голосования, как онлайн. Но закон не запрещает об этом думать», — рассказала NV Алина Загоруйко, представительница фракции Слуга народа и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, где она возглавляет подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм прямой демократии.

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Так представительница команды президента отреагировала на «мысли» главы государства Владимира Зеленского, озвученные им 6 ноября в интервью немецкому телеканалу ZDF. «Мы можем подумать об онлайн-выборах. Это, возможно, реально, но тогда парламент должен искать и найти решение», — сказал украинский лидер, рассуждая о необходимости обеспечить участие в голосовании военных на фронте и людей, находящихся на временно оккупированной территории.

При этом еще в конце октября Зеленский подчеркивал, что проведение выборов в условиях войны «расколет и сломает государство» и что голосование невозможно в условиях вызовов, порожденных российской агрессией.

Однако тема онлайн-выборов обсуждается еще с довоенных времен, а впоследствии поднималась и осенью 2023 года, напомнил политолог Владимир Фесенко.