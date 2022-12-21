Войска РФ укрепляются на запорожском направлении, в районе Мелитополя оккупанты нарыли окопы и поставили заграждения — глава ОВА 21 декабря, 10:49 РФ стягивает свои военные силы в район захваченного Мелитополя (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Войска РФ укрепляются на запорожском направлении, в районе захваченного Мелитополя оккупанты роют окопы и устанавливают бетонные заграждения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«Враг укрепляется. К сожалению, тоже не тратит времени. Проломить линию обороны будет непросто. Но думаю, что там методы ведения войны — первой и второй мировой — они не помешают нашим военным. В Мелитополе нарыли окопов, поставили бетонные заграждения», — отметил он.

Видео дня

Старух также назвал методы ведения войны устаревшими. Глава ОВА подчеркнул, что есть точное оружие, эти окопы и заграждения не помешают украинским военным освобождать украинские города.

19 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в населенных пунктах Мелитопольского района возросло количество оккупантов из оккупационных войск РФ.

Аналитики прогнозируют, что вскоре ВСУ могут пойти в контрнаступление на запорожском направлении, освободив Мелитополь и перерезав так называемый «сухопутный коридор» в Крым.

В случае проведения успешной операции это дало бы украинской армии потенциальную возможность вытеснить войска РФ с юга Украины в Крым.