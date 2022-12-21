Войска РФ укрепляются на запорожском направлении, в районе Мелитополя оккупанты нарыли окопы и поставили заграждения — глава ОВА
РФ стягивает свои военные силы в район захваченного Мелитополя (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)
Войска РФ укрепляются на запорожском направлении, в районе захваченного Мелитополя оккупанты роют окопы и устанавливают бетонные заграждения.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
«Враг укрепляется. К сожалению, тоже не тратит времени. Проломить линию обороны будет непросто. Но думаю, что там методы ведения войны — первой и второй мировой — они не помешают нашим военным. В Мелитополе нарыли окопов, поставили бетонные заграждения», — отметил он.
Старух также назвал методы ведения войны устаревшими. Глава ОВА подчеркнул, что есть точное оружие, эти окопы и заграждения не помешают украинским военным освобождать украинские города.
19 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в населенных пунктах Мелитопольского района возросло количество оккупантов из оккупационных войск РФ.
Аналитики прогнозируют, что вскоре ВСУ могут пойти в контрнаступление на запорожском направлении, освободив Мелитополь и перерезав так называемый «сухопутный коридор» в Крым.
В случае проведения успешной операции это дало бы украинской армии потенциальную возможность вытеснить войска РФ с юга Украины в Крым.