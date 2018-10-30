Возможность эскалации ВМС РФ в Черном и Азовском морях. Может ли Украина противодействовать

Глубина Азовского моря в отдельных местах достигает 13 м, что требует использования кораблей с малой усадкой

В Черном и Азовском морях возможна эскалация, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Командующий отметил, что ситуация в Азовском море остается очень напряженной. По данным Госпогранслужбы, там находится около 120 кораблей и катеров. Лишь 36 из них могут действовать или обслуживать суда, а также имеют вооружение. Достаточно вооружения имеют лишь 24 из них.

Российская сторона проводит опрос

Командующий ВМС подчеркнул, что в Азовское море перебросили катерных группу, которая уже выполняет задачи боевой службы.

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По словам Воронченко, эскалация в Черном море возможна из-за усиления осмотров украинских судов. Он отметил, что когда суда под украинскими флагами и флагами других государств направляются в Черноморские порты, российская сторона проводит опрос.

В Азовском море находятся 200 российских кораблей

Несмотря на то, что капитаны судов имеют право не предоставлять информацию о курсе следования и грузах, большинство капитанов отчитываются перед россиянам.

Воронченко добавил, что Украине не нужно применять катера для осмотра российских кораблей. Вопрос необходимо решать в рамках норм международных институтов безопасности, а также приводить украинское законодательство под международные стандарты.

По его словам, соглашение, подписанное в 2003 году, не соответствует Конвенции международного морского права. Такого понятия, как внутренние воды, для Азовского моря не существует.

Ограниченный суверенитет Украины

Воронченко отметил, что военный корабль может досматривать суда, когда имеет для этого достаточно оснований. В частности, если судно занимается пиратством, работорговлей, осуществляет несанкционированное вещание или находится под другим флагом.

Он рассказал, что с конца апреля Россия безосновательно остановила почти полтысячи кораблей, 200 из них - в Азовском море.

Ситуация в Азовском и Черном морях угрожающая, но стабильная, сказал военный эксперт Олег Стариков. По его словам, Москва ограничила суверенитет Украины в Азовском море и не будет углублять этот конфликт. Стариков добавил, что Украина пока не имеет ресурса, чтобы противодействовать Российской Федерации в море.

Противодействие на суше

Силы России в Азовском море вдвое больше, чем Украина. Там находятся более 200 российских кораблей, отметил военный эксперт Игорь Романенко. Он отметил, что это не означает, что Украина не может противодействовать российской агрессии на море, ведь в Приазовье базируются также наши сухопутные силы.

"Глубина Азовського моря от 7 до 13 м в отдельных местах, поэтому нужно, чтобы корабли имели малую усадку", - отметил Романенко.

25 октября Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, нарушающих международное морское право. В Европарламенте также призвали страны-члены Евросоюза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции против Российской Федерации в случае обострения ситуации в регионе.