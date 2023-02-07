Люди начали выезжать из Донецкой области в связи с обстрелами и возможным новым наступлением РФ — ОВА 7 февраля, 12:37 Люди уезжают из Донецкой области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что люди уезжают из Донецкой области после обстрелов Краматорска и сообщений о возможном новом наступлении России.

"После того, как россияне обстреляли Краматорск, а также после сообщений о том, что Россия готовит новое широкомасштабное наступление в феврале, эвакуационные движения ускорились. Люди снова начали уезжать», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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Кириленко призвал людей эвакуироваться, поскольку в любом случае оставаться сейчас в области небезопасно.

По его словам, на начало отопительного сезона в части Донецкой области, которая находится под контролем украинской власти, оставалось 350 тысяч человек.

После возобновления газоснабжения люди начали возвращаться. В последнее время в регионе проживало полмиллиона человек.

5 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

