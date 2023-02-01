«Не должно стать неожиданным». Харьковская область готова к возможному наступлению российских оккупантов — ОВА
Украинский военный на позиции (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Харьковская область готова к возможному наступлению России, однако пока не фиксируется увеличение военного присутствия оккупантов.
«Мы готовы, поскольку противник все же может провести оперативно и быстро какие-то маневры», — сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, если будет наступление или попытка такого наступления, оно не должно стать неожиданным.
Синегубов заявил, что увеличились обстрелы по Волчанскому и Купянскому направлениям.
«Враг атакует хаотично частный жилищный фонд, многоэтажки, больницы», — сказал он.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в рамках подготовки РФ к новому наступлению идет перегруппировка оккупантов по всем направлениям на линии фронта.
Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.