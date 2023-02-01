«Не должно стать неожиданным». Харьковская область готова к возможному наступлению российских оккупантов — ОВА 1 февраля, 08:17 Украинский военный на позиции (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Харьковская область готова к возможному наступлению России, однако пока не фиксируется увеличение военного присутствия оккупантов.

«Мы готовы, поскольку противник все же может провести оперативно и быстро какие-то маневры», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, если будет наступление или попытка такого наступления, оно не должно стать неожиданным.

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Синегубов заявил, что увеличились обстрелы по Волчанскому и Купянскому направлениям.

«Враг атакует хаотично частный жилищный фонд, многоэтажки, больницы», — сказал он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.



Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в рамках подготовки РФ к новому наступлению идет перегруппировка оккупантов по всем направлениям на линии фронта.



Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.