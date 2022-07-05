Возможно ли сейчас наступление оккупантов на Харьков: глава ОВА назвал опасное направление 5 июля, 12:13 Власти Харькова готовятся к возможному наступлению российских оккупантов (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов оценил возможность наступления российских оккупационных войск на Харьков.

В эфире телемарафона он отметил, что пока угрозы наступления на Харьков нет, однако власти к этому готовятся, начиная с 24 февраля.

«Харьков и область для врага принципиальны. Важны стратегически и соответственно политически, поскольку от 24 числа мы сопротивляемся врагу, держим наши границы на линии столкновения замкнутыми», — сказал Синегубов.

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По его словам, оккупанты могут атаковать с севера, а также с северо-восточного направления: «Мы это прогнозируем. Каждый день работаем над усилением нашей обороноспособности».



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