В Генштабе ответили, возможно ли «временное прекращение огня» на Новый год 15 декабря, 13:29 Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Прекращение огня в Украине возможно только тогда, когда страна-агрессор Россия выведет свои войска за пределы суверенной территории Украины, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Отвечая на вопрос, возможно ли «временное прекращение огня на Новый год», Громов заявил, что «полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле».

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Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам Большой семерки сказал, что предлагает стране-агрессору России вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество.

По его словам, впереди Рождество и Новый год, когда «нормальные люди думают о мире, а не об агрессии».

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из Украины до конца года «не может быть и речи».