У России нет стимулов пересмотреть цели войны — политолог
Россия постоянно атакует украинские энергообъекты (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
Если Украина не вступает в НАТО, для России не будет никаких серьезных препятствий, которые заставят ее отказаться от подготовки нового вторжения, говорится в колонке политолога, научного директора Фонда Демократические инициативы Алексея Гараня.
Жестокая российская тактика умышленного уничтожения украинской инфраструктуры сохранится, если Запад будет отвергать просьбы Украины предоставить наиболее современное оружие, считает политолог.
"Поскольку у Украины нет средств наказать Россию за упомянутую тактику ведения боевых действий и принудить ее к перемирию, в таком случае у нее отсутствуют стимулы пересмотреть цели войны и принять перемирие как лучшую альтернативу продолжению войны", — написал он.
Соответственно, если Украина не вступает в НАТО и не получает место под «ядерным зонтиком», не будет серьезного препятствия для РФ, которое заставило бы ее отказаться от подготовки нового вторжения, с учетом уроков провальной военной кампании 2022 года, добавил Гарань.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря сказал, что мобилизация россиян была проведена, в частности, для «проведения дальнейших наступательных действий».