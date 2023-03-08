Что происходит на юге? Действительно ли есть признаки возможного отступления оккупантов из южных городов Украины — Роман Костенко 8 марта, 09:20 Ветеран АТО, нардеп Роман Костенко (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Народный депутат Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также бывший разведчик, «киборг» и полковник СБУ пока не видит признаков отступления оккупантов с юга Украины.

Об этом Костенко рассказал в интервью NV, комментируя вопрос о ситуации на юге и вероятность отступления оккупантов с учетом информации о якобы вывозе ценного оборудования из Энергодара и Запорожской АЭС.

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«Мы не видим, что оккупанты готовятся к отступлению. Они наоборот готовят оборону и обороняются, — заметил Костенко. — То, что они грабят, у них часто такое бывает. Происходит ротация подразделений, и выходящие на отдых грабят, чтобы где-то потом с оккупированной территории или с выходом на границы России отправить домой это».

Нардеп напомнил, что в Херсонской области «противник стоит по Днепру». «Они даже технику подтягивали. И с помощью своей артиллерии, наблюдательные посты постоянно наносят поражение по гражданскому населению, пытаются найти какие-то наши военные объекты и тоже стрелять», — отметил Костенко.

Он также подчеркнул, что россияне отдают себе отчет в том, насколько стратегическим направлением для ВСУ является запорожское направление. «Я знаю, что они там сильно заминировали всю территорию перед собой. Они туда стащили резервы после выхода из правобережья Днепра и держат оборону. Поэтому сказать что-то об отступлении я лично не могу. Мы видим, что они пока стоят. Отступление, если будет, то только под нашим давлением.», — убежден Роман Костенко.