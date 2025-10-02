Россия перебрасывает войска из-под Часового Яра на Херсонщину: ISW назвал возможные причины

Аналитики ISW обратили внимание на заявление украинского командира 426-го отдельного батальона беспилотных систем Корпуса морской пехоты ВСУ с позывным Смит, подразделение которого действует на Херсонском направлении. По его словам, на юг Украины были переброшены силы российской 98-й десантной дивизии, которая ранее понесла «очень значительные потери в Часовом Яру», и теперь заменила на Херсонщине 70-ю мотострелковую дивизию РФ.

Реклама

В ISW напоминают, что до сих пор российская 98-я дивизия ВДВ с апреля 2023 года почти исключительно действовала на направлении Часового Яра. С тех пор это первые сообщения о передислокации ее сил, которые зафиксировал ISW. Кадры с подтвержденной геолокацией, появившиеся в российских источниках, демонстрируют, как российские войска — вероятно, подразделения 98-й дивизии — обстреляли дом в Приднепровском (Херсонская область). В то же время ISW фиксировал сообщения о том, что некоторые подразделения этой оккупационной дивизии десантников до сих пор действовали в районе Часова Яра еще по состоянию на 1 октября 2025 года. Это свидетельствует о том, что передислокация российских сил, вероятно, происходит медленно, и что дивизия может распределять свои подразделения по разным участкам фронта. Пока непонятно, передислоцирует ли российское военное командование часть или весь состав 98-й дивизии из района Часова Яра на Херсонское направление.

Причина передислокации этих сил остается неясной, констатируют в ISW, называя ряд возможных причин.

Российское командование, возможно, стремится дать возможность 98-й дивизии отдохнуть и восстановиться подальше от активных наземных операций на передовой. Эта российская дивизия участвует в интенсивных боевых действиях с апреля 2023 года, когда ее привлекали к окончательному захвату Бахмута и российским попыткам продвинуться к Часову Яру. Поэтому передислокация может свидетельствовать о том, что подразделения 98-й дивизии ВДВ деградировали или имеют ограниченную боеспособность после двух с половиной лет наступательных операций.

Передислокация десантников 98-й дивизии ВДВ может также свидетельствовать о том, что Россия намерена изменить приоритеты наступательных операций, в частности фокусируясь на Херсонском направлении. Однако для россиян это было бы значительным вызовом, напоминают аналитики, поскольку оккупационным войскам пришлось бы форсировать Днепр, чтобы пытаться достичь неоккупированной части Херсонской области под интенсивным огнем украинской армии. Подобных операций россияне не пытались провести с момента освобождения Украиной правобережья Херсонщины в ноябре 2022 года. Такие силы, как 98-я дивизия ВДВ, которая только недавно участвовала в активных боевых действиях, были бы в плохом состоянии для такой сложной задачи без длительного восстановления. Поэтому возможно, что российское командование намерено постепенно передислоцировать подразделения дивизии, чтобы подготовиться к будущему наступлению на Херсонском направлении — уже после того, как дивизия восстановится.