«Выглядит чистым безумием». Путин хочет захватить Киев, в Беларуси продолжаются военные учения и разворачивают ракетные комплексы — Рахманин 5 июня, 18:41 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Россия впервые за пять недель 5 июня 2022 нанесла ракетные удары по Киеву (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин объяснил в эфире Радио НВ, возможно ли второе масштабное наступление российских и белорусских войск на Киев.

Сергей Рахманин народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Ответ на вопрос [состоит] из трех частей. Первое: отказывается ли Путин от идеи захватить Киев и установить здесь российский контроль? Нет, не отказывается. Мы не обсуждаем, насколько рациональны или иррациональны эти стремления, но он не отказывается и было бы странно, если бы он от этого отказывался.

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Он не видит возможности проиграть в этой войне, и не видит возможности выиграть эту войну без захвата Киева. Это выглядит чистым безумием, но, насколько я понимаю, он видит эту войну именно так.

Второй момент: реальное ли наступление на Киев или область в ближайшее время с риском угрозы окружения или захвата столицы? Нет, это не реально. Сосредоточив практически всю свою мощь на очень узком участке фронта в Луганской области, они все равно не могут достичь своей цели. Было бы чудом считать, что Россия, которая не может захватить Северодонецк, смогла наступать масштабно и активно в направлении Киева.

Третий момент. Откуда появились слухи [о подготовке нападения на Киевскую область]? Мне кажется, что это отчасти информационная война, потому что один из ее элементов – посеять панику, в частности в столице. Возможно, это и использовалось должным образом.

Следующее. Действительно ли есть обстоятельства, позволяющие говорить о дополнительных угрозах Киеву? Опосредованные – были. Речь идет об определенной интенсивности, которая происходит на украинско-белорусской границе.

Во-первых, идет развертывание ракетных комплексов.

Недавно Лукашенко заявил о том, что договорились о закупке Республикой Беларусь ракетных комплексов С-400 и Искандер. Не думаю, что Беларусь в нынешнем состоянии способна купить такие дорогостоящие комплексы у России. Думаю, что Россия в нынешнем состоянии не готова бесплатно предоставить белорусам подобные ракетные системы. Безусловно, она этого не делает. Но эти ракетные комплексы там действительно разворачиваются.

Там происходит развертывание определенных средств, которого не было после того, как россияне пошли под давлением Вооруженных сил Украины из Черниговщины, Сумщины и Киевщины.

Во-вторых, там продолжаются учения, в том числе воздушно-десантных войск Республики Беларусь. Они собираются формировать оперативное управление и пытаются сформировать войска территориальной обороны.

То есть, там происходят определенные действия, которые, безусловно, должны вызвать определенные волнения со стороны Украины, и Украина на это должным образом реагирует.

Значит ли это, что есть риск нападения прямо сейчас? Пока нет, потому что ударная группировка не сформирована. Но количество сил и средств там больше, чем было раньше.

Напомню, что Россия не выкинула из своих планов возможность принудительного привлечения Беларуси к участию в войне против Украины, хотя Лукашенко упорствует этому настолько, насколько может. Но, к большому сожалению, такие риски остаются.

Но сейчас о реальной угрозе наступления на Киев, в частности со стороны Беларуси, речь не идет.

Возможный вариант. Если ситуация на востоке, в Донецкой, Луганской области, будет складываться не очень хорошо, они могут делать то, что в военной лексике называется демонстрационными или отвлекающими действиями. Они могут имитировать наступление со стороны Беларуси для того, чтобы привлечь внимание ВСУ, заставить перебросить часть сил и средств на северное направление для того, чтобы развязать руки россиянам. Такой вариант возможен. Насколько я понимаю, наши военные такой вариант учитывают и готовы.

Но пока нет оснований говорить о массированном наступлении, которое предусматривало бы угрозу столице Украины.

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