Призвал украинцев к «объективности». Командующий Воздушными силами Кривоножко отметил работу как Федорова, так и Сырского

Командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко отметил работу на занимаемых должностях как бывшего министра обороны Михаила Федорова, так и действующего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского . В то же время Кривоножко призвал украинцев руководствоваться «рациональностью и объективностью».

«Уже несколько дней украинское общество находится в состоянии повышенного напряжения из-за определенных разногласий между руководителями оборонных ведомств. При этом важно помнить, что каждый из них внес значительный вклад в защиту Украины и укрепление ее обороноспособности», — написал командующий.

Реклама

По его словам, некоторые «пытаются раздуть эту тему ради собственных интересов», а многие люди «слишком эмоционально воспринимают эту историю, поддаваясь влиянию СМИ, без надлежащей оценки и анализа». Кривоножко считает, что оценку деятельности главнокомандующего ВСУ может давать человек, который «полностью владеет информацией о реальном положении дел и наделен соответствующими полномочиями».

«Мне довелось работать бок о бок с генералом Сырским в самый критический период обороны Киева, когда враг хотел захватить столицу „за три дня“! Я хорошо знаю, что это за человек. Это специалист, который не просто знает свое дело, а является одним из лучших в нем», — написал командующий Воздушными силами.

Он призвал украинцев «руководствоваться рациональностью, объективностью, анализом и обоснованностью этих общественных запросов». По его словам, нельзя принимать судьбоносные для государства решения «на основании ситуативных эмоций».

«В период интенсивных боевых действий после начала полномасштабного вторжения мы начали серьезную работу с командой Михаила Федорова; благодаря этим проектам удалось внедрить немало инновационных решений. В то же время под руководством Главнокомандующего Александра Сырского Воздушные силы и Силы обороны провели ряд успешных операций против врага, превосходившего нас как по численности, так и по возможностям военной техники и вооружения; именно эти операции продемонстрировали всему миру мощь и невероятный потенциал Сил обороны», — добавил Кривоножко.

Ранее в поддержку Сырского выступили командующий Силами территориальной обороны Игорь Плахута, а также командующие Военно-морскими силами Алексей Неижпапа и Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол.

Реклама:

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Протесты с требованием отставки Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны проходили в Киеве и ряде других украинских городов 16, 17 и 18 июля.

16 июля Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций Альфа СБУ. Президент подтвердил конфликт Федорова с Сырским: экс-министр рассказал, что главком блокировал все его инициативы и ставил ультиматумы.

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне масштабных протестов, начавшихся после отставки министра обороны Михаила Федорова.

Замена Сырского рассматривается как попытка найти выход из крупнейшего кризиса военного руководства за время президентства Зеленского, говорится в материале.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с Сырским.

«Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Сегодня я долго беседовал с Михаилом Федоровым. Также я говорил сегодня с Александром Сырским. Решения касательно армии будут выработаны», — заявил президент.

В то же время Федоров заявил, что «изменения обязательно будут».

«Диалог есть. Верю, что всё получится», — написал экс-министр.