Призвал украинцев к «объективности». Командующий Воздушными силами Кривоножко отметил работу как Федорова, так и Сырского

20 июля, 15:00
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Анатолий Кривоножко отреагировал на протесты (Фото: Воздушное командование Центр / Facebook)

Анатолий Кривоножко отреагировал на протесты (Фото: Воздушное командование Центр / Facebook)

Командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко отметил работу на занимаемых должностях как бывшего министра обороны Михаила Федорова, так и действующего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В то же время Кривоножко призвал украинцев руководствоваться «рациональностью и объективностью».

«Уже несколько дней украинское общество находится в состоянии повышенного напряжения из-за определенных разногласий между руководителями оборонных ведомств. При этом важно помнить, что каждый из них внес значительный вклад в защиту Украины и укрепление ее обороноспособности», — написал командующий.

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По его словам, некоторые «пытаются раздуть эту тему ради собственных интересов», а многие люди «слишком эмоционально воспринимают эту историю, поддаваясь влиянию СМИ, без надлежащей оценки и анализа». Кривоножко считает, что оценку деятельности главнокомандующего ВСУ может давать человек, который «полностью владеет информацией о реальном положении дел и наделен соответствующими полномочиями».

«Мне довелось работать бок о бок с генералом Сырским в самый критический период обороны Киева, когда враг хотел захватить столицу „за три дня“! Я хорошо знаю, что это за человек. Это специалист, который не просто знает свое дело, а является одним из лучших в нем», — написал командующий Воздушными силами.

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Он призвал украинцев «руководствоваться рациональностью, объективностью, анализом и обоснованностью этих общественных запросов». По его словам, нельзя принимать судьбоносные для государства решения «на основании ситуативных эмоций».

«В период интенсивных боевых действий после начала полномасштабного вторжения мы начали серьезную работу с командой Михаила Федорова; благодаря этим проектам удалось внедрить немало инновационных решений. В то же время под руководством Главнокомандующего Александра Сырского Воздушные силы и Силы обороны провели ряд успешных операций против врага, превосходившего нас как по численности, так и по возможностям военной техники и вооружения; именно эти операции продемонстрировали всему миру мощь и невероятный потенциал Сил обороны», — добавил Кривоножко.

Ранее в поддержку Сырского выступили командующий Силами территориальной обороны Игорь Плахута, а также командующие Военно-морскими силами Алексей Неижпапа и Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Протесты с требованием отставки Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны проходили в Киеве и ряде других украинских городов 16, 17 и 18 июля.

16 июля Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций Альфа СБУ. Президент подтвердил конфликт Федорова с Сырским: экс-министр рассказал, что главком блокировал все его инициативы и ставил ультиматумы.

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне масштабных протестов, начавшихся после отставки министра обороны Михаила Федорова.

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Замена Сырского рассматривается как попытка найти выход из крупнейшего кризиса военного руководства за время президентства Зеленского, говорится в материале.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с Сырским.

«Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Сегодня я долго беседовал с Михаилом Федоровым. Также я говорил сегодня с Александром Сырским. Решения касательно армии будут выработаны», — заявил президент.

В то же время Федоров заявил, что «изменения обязательно будут».

«Диалог есть. Верю, что всё получится», — написал экс-министр.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Увольнение Акция протеста Александр Сырский Воздушные силы Вооруженных сил Украины Анатолий Кривоножко

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