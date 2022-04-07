«Нет никаких гарантий, что не станет хуже». ВОЗ разрабатывает план действий на случай возможных химических атак в Украине 7 апреля, 15:37 Цей матеріал також доступний українською ВОЗ рассматривает все сценарии возможного применения химического оружия в Украине (Фото:Denis Balibouse/File Photo/Reuters)

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что организация готовится к возможным химическим атакам в Украине.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

«Учитывая неопределенность текущей ситуации, нет никаких гарантий, что война не станет хуже», — сказал он журналистам, пишет Reuters.

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По его словам, ВОЗ рассматривает все сценарии.

«ВОЗ готовит запасные варианты для различных ситуаций, которые могут коснуться народа Украины, от продолжения лечения массовых жертв до химического нападения», — отметил Клюге.

В Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций, продуцируя фейки.

The Guardian со ссылкой на источники сообщала: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.

Президент США Джо Байден назвал «реальной угрозой» применение Россией химического оружия в Украине.



Президент Украины Владимир Зеленский также опроверг фейки роспропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. По его словам, такие заявления могут свидетельствовать именно о планах РФ прибегнуть к такой атаке.

На Совбезе ООН, который созвала Россия якобы из-за разработки «биологического оружия в Украине, Вашингтон и его союзники обвинили Россию в распространении бездоказательного утверждения. Дипломаты заявили, что это может быть подготовкой к проведению собственных биологических или химических атак.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия могла созвать заседание, чтобы заложить основу для собственного применения биологического или химического оружия в Украине.

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