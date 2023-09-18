Оккупанты на ВОТ создают условия для еще одной экологической катастрофы — ЦНС 18 сентября, 05:39 Каховская ГЭС (Фото:Алексей Коновалов/ТАСС/Гандаут через REUTERS)

Оккупационная администрация на Запорожье предложила использовать воды крупнейшей в том регионе реки Молочная для орошения сельскохозяйственных земель. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает Центр национального сопротивления.

Как говорится в сообщении, это решение принято на фоне проблем с водоснабжением и орошением сельскохозяйственных земель на юге Херсонской, Запорожской областей и в Крыму. Эти проблемы обострились из-за обмеления Северо-Крымского канала в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

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ЦНС передает, что в связи с этим ВОТ Запорожской области незаконно посетил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Он провел встречу с назначенной оккупантами «заместителем председателя совета министров — министром АПК и продовольственной политики» Светланой Шевченко.

Оккупационная администрация предложила использовать воды реки Молочная и осуществить переброску ее стока в оросительные каналы.

Уже начата расчистка русла и подготовка к инженерным работам, сообщает Центр.

Сопротивление объясняет, что такое решение захватчиков может привести к увеличению солености воды в Азовском море, а также дефициту питьевой воды в Мелитополе, что создает предпосылки для еще одной экологической катастрофы на ВОТ.

6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС. В зоне вероятного затопления оказались города и поселки ниже по Днепру, включая часть Херсона — всего 80 населенных пунктов.



В МИД Украины назвали это преступление РФ крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

