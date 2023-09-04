Воздушные силы предупредили о возможной атаке дронов и угрозе баллистики
Карта воздушных тревог по состоянию на 03:48 понедельника, 4 сентября (Фото:REUTERS / Роман Петушков)
Россияне, вероятно, снова будут атаковать Украину дронами, заявили Воздушные силы.
03:47 Херсонская область — ракетная опасность.
03:02 Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области — отбой угрозы
02:24 Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области — угроза применения баллистического вооружения. Одесса — угроза дронов.
01:31 Тревога снова объявлена на Запорожье
01:23 Отбой угрозы.
01:00 Запорожская, Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения. На Днепропетровщине объявлена тревога.
00:51 Воздушная тревога в Запорожье и Донецкой области.
«Вероятные пуски ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки сообщим дополнительно!», — говорится в сообщении.
Прошлой ночью россияне в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области, были попадания в припортовую инфраструктуру. На месте вспыхнул пожар, известно о двух пострадавших.
22 беспилотника Shahed-136 были уничтожены силами ПВО.