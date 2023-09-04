Воздушные силы предупредили о возможной атаке дронов и угрозе баллистики

4 сентября, 03:47
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Карта воздушных тревог по состоянию на 03:48 понедельника, 4 сентября (Фото:REUTERS / Роман Петушков)

Карта воздушных тревог по состоянию на 03:48 понедельника, 4 сентября (Фото:REUTERS / Роман Петушков)

Россияне, вероятно, снова будут атаковать Украину дронами, заявили Воздушные силы.

03:47 Херсонская область — ракетная опасность.

03:02 Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области — отбой угрозы

02:24 Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области — угроза применения баллистического вооружения. Одесса — угроза дронов.

Видео дня

01:31 Тревога снова объявлена на Запорожье

01:23 Отбой угрозы.

01:00 Запорожская, Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения. На Днепропетровщине объявлена тревога.

00:51 Воздушная тревога в Запорожье и Донецкой области.

«Вероятные пуски ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки сообщим дополнительно!», — говорится в сообщении.

Прошлой ночью россияне в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области, были попадания в припортовую инфраструктуру. На месте вспыхнул пожар, известно о двух пострадавших.

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22 беспилотника Shahed-136 были уничтожены силами ПВО.

Теги:   Россия Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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