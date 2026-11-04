Эксперт рассказал, может ли в Украине возникнуть дефицит газа

Директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Омельченко в интервью Radio NV рассказал, может ли в Украине возникнуть дефицит газа.

В эфире Radio NV Омельченко отметил, что 16 миллиардов кубических метров газа, в которые входит 4,5 миллиарда кубических метров буферного газа и 0,6 миллиарда кубических метров переходного газа, — это действительно много и может помочь Украине в зимний период.

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«Однако не исключено, что Россия будет уничтожать и другие объекты транспортировки газа для потребителей. В таком случае могут возникнуть серьезные проблемы, и в отдельных регионах может появиться дефицит природного газа», — добавил эксперт.

По его словам, чтобы избежать этого, важно реализовывать проекты децентрализованного газоснабжения, такие как биогаз, био-СПГ и малотоннажный СПГ.

«То есть не нужно строить терминалы в Украине, как когда-то делалось, а можно просто этот LNG перевозить из Польши, как у нас перевозится дизтопливо или нефтепродукты автотранспортом. И таким образом запитывать критическую инфраструктуру, промышленную инфраструктуру. У нас огромный потенциал биогаза, но он не используется из-за, на мой взгляд, бестолковой экономической модели в энергетике, когда не очень выгодно в Украине реализовывать биометан. А вот в Европе украинский биометан покупают, то есть Украина экспортирует биометан», — сказал Омельченко.

Ранее сообщалось, что, по оценке эксперта по вопросам энергетики Центра Разумкова Геннадия Рябцева, Украина накопила большие запасы угля и газа, чем в прошлом году, располагает резервами оборудования и средствами в Фонде поддержки энергетики, а синоптики прогнозируют умеренно теплую зиму.

Запасы газа в подземных хранилищах достигли 16 млрд кубометров — это самый высокий показатель с 2020 года, существенно превышающий утвержденный правительством минимум в 13,2 млрд кубометров. Кроме того, контракты обеспечивают импорт более 1 млрд кубометров газа с декабря по март. В то же время, с начала года объекты Нафтогаза подверглись более 400 атакам — вдвое больше, чем в прошлом году. Учитывая это, компания разработала 24 сценария прохождения зимы в зависимости от интенсивности ударов, температурного режима и объемов собственной добычи.