На Аскольдовой могиле в Киеве. Возлюбленная Дмитрия Да Винчи Алина Михайлова объяснила, зачем Украине Национальный Пантеон Героев 9 мая, 20:37 Дмитрий Да Винчи похоронен на Аскольдовой могиле в Киеве. Именно там Алина Михайлова предлагает создать Национальный Пантеон Героев (Фото:mva.gov.ua)

Национальный Пантеон Памяти для чествования погибших военных должен появиться на Аскольдовой могиле в Киеве. Там, где похоронен герой Украины Дмитрий Коцюбайло.

Об этом в интервью NV рассказала Алина Михайлова, руководитель медицинской службы Ульф батальона Волки Да Винчи и возлюбленная Дмитрия Да Винчи, который погиб в бою в начале марта 2023 года.

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На десятый год войны в Украине до сих пор нет единого военного кладбища для павших военных, куда можно было бы прийти и почтить их память. Именно поэтому Алина Михайлова инициировала создание петиции к президенту Украины о создании Национального Пантеона Героев на Аскольдовой могиле в Киеве — там, где похоронен Дмитрий Коцюбайло.

«Это, во-первых, исторически абсолютно подходящее место. Во-вторых, это место само себя возрождает. Кроме Дмитрия Да Винчи, там похоронены и киборги, там есть мемориалы и крутянам. Это символическое место, из которого, если — было бы желание и политическая воля — можно было сделать что-то наше, украинское, что-то о памяти», — отметила Алина Михайлова NV.

Это должно быть место, достойное всех воинов, которые погибли, и в котором можно будет почувствовать дух украинской нации, а также — выразить уважение павшим и «почувствовать причастность себя как украинца к чему-то великому»:

«Мы пережили очень много горя, и переживем [еще]. Мы нация людей, травмированных войной. И это не только военнослужащие и их семьи, а это и просто гражданские — все, кого коснулась эта война. Поэтому мы должны сохранить эту память и пронести через годы с гордостью и уважением ко всем героям. А наша страна сегодня состоит из одних героев. Это герои, которые погибают, а память о них не должна быть забыта», — подчеркнула военнослужащая.

28 апреля 2023 года в своем посте на Фейсбук она рассказала, что президент Владимир Зеленский поддержал ее петицию о создании Национального Пантеона Героев. Об этом он сообщил ей в письме — его Алина Михайлова также опубликовала в своем посте.



Как указывает военнослужащая, сама идея создания Пантеона для Украины — не нова. Этот вопрос ранее уже поднимался и представителями церквей, и военными, рассказала Алина Михайлова NV:

«В 2017 году Минкультом были выделены средства на разработку проектной документации по созданию Пантеона Героев. Минкульт с этой задачей успешно не справился, вернул средства в бюджет, и эта история забылась. Как мы видим, и сегодня, и все предыдущие годы ни для Минкульта, ни для других структур история о памяти не была и является не приоритетом».

Зато стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о начале процедуры создания Национального военного мемориального кладбища в поселке Быковня, что под Киевом, общей площадью около 100 га. Но когда именно там может появиться кладбище — не уточняется.

Напомним, герой Украины, командир батальона Волки Да Винчи Дмитрий Коцюбайло, известный под позывным Да Винчи, погиб 7 марта 2023 года в результате сложного ранения, полученного в бою.

