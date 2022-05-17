Возле Змеиного оккупанты ведут подъемно-спасательные работы на месте уничтоженного катера 17 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ведут подъемно-спасательные работы вблизи острова Змеиный (Фото:Ukraine Weapons Tracker/Twitter)

В акватории Черного моря в районе острова Змеиный российские оккупанты ведут подъемно-спасательные работы на месте уничтожения российского десантного катера.



Об этом сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении подразделения оккупантов активных боевых действий не проводили, обстреливали украинские подразделения из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях агрессоры активных боевых действий не проводили. Совершали огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе.

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