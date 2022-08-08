Вблизи Умани ПВО сбила российскую ракету: обломки повредили объект инфраструктуры, двое раненых

8 августа, 11:49
Вблизи Умани сбили российскую ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Вблизи Умани сбили российскую ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в понедельник, 8 августа, в небе над Черкасской областью сбили российскую ракету. В результате падения обломков два человека получили ранения, их госпитализировали.

Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

«Во время последней воздушной тревоги в Уманьщине сработала ПВО. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы. На месте происшествия работают силы и средства ГСЧС», — написал он.

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Кроме того, во время воздушной тревоги силы украинской ПВО сбили российскую крылатую ракету типа Калибр над Одесской областью. Она была выпущена с подводной лодки в Черном море. О жертвах, пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черкасская область Ракета Умань Война России против Украины ПВО Украины

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