Бойцы ССО устроили засаду во вражеском тылу и сорвали штурм оккупантов вблизи Угледара — видео

3 февраля, 13:26
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Своими действиями украинские защитники сорвали штурм оккупантов вблизи Угледара (Фото:Генштаб)

Своими действиями украинские защитники сорвали штурм оккупантов вблизи Угледара (Фото:Генштаб)

В районе Угледара Донецкой области бойцы Сил специальных операций устроили засаду во вражеском тылу, уничтожили российскую технику и сорвали штурм оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины.

Операцию проводили во взаимодействии с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады.

Засаду устроили на пути выдвижения танкового подразделения — 155 бригады морской пехоты, базирующейся в городе Владивосток.

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В результате совместных действий был уничтожен модернизированный российский танк Т-80, еще до того, как он вышел на огневую позицию.

Во время боя в плен попали два члена танкового экипажа — контрактники, морские пехотинцы РФ.

Военнослужащие ССО оказали пленным квалифицированную медицинскую помощь и вынесли их за линию боевого столкновения в расположение сил обороны Украины.

Совместная операция ССО Украины и 72 ОМБр прошла без потерь с украинской стороны и сорвала запланированные оккупантами штурмовые действия на Угледарском направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=kfReM6dpPkc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Война России против Украины Силы специальных операций (ССО) Угледар

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