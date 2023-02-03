Бойцы ССО устроили засаду во вражеском тылу и сорвали штурм оккупантов вблизи Угледара — видео 3 февраля, 13:26 Своими действиями украинские защитники сорвали штурм оккупантов вблизи Угледара (Фото:Генштаб)

В районе Угледара Донецкой области бойцы Сил специальных операций устроили засаду во вражеском тылу, уничтожили российскую технику и сорвали штурм оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины.

Операцию проводили во взаимодействии с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады.

Засаду устроили на пути выдвижения танкового подразделения — 155 бригады морской пехоты, базирующейся в городе Владивосток.

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В результате совместных действий был уничтожен модернизированный российский танк Т-80, еще до того, как он вышел на огневую позицию.



Во время боя в плен попали два члена танкового экипажа — контрактники, морские пехотинцы РФ.



Военнослужащие ССО оказали пленным квалифицированную медицинскую помощь и вынесли их за линию боевого столкновения в расположение сил обороны Украины.

Совместная операция ССО Украины и 72 ОМБр прошла без потерь с украинской стороны и сорвала запланированные оккупантами штурмовые действия на Угледарском направлении.

