Возле Тернопольского озера погибли около сотни птиц, специалисты заявили о крысином яде

Около сотни птиц погибли возле Тернопольского озера, которое находится рядом с деревней Белая.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующую информацию подтвердила и представительница областной Госпродпотребслужбы Наталья Гресько.

"По результатам вскрытия стало известно, что птицы отравились. Это больше похоже на отравление крысиным ядом, но проводятся дополнительные исследования. Также направили материал для исследования птичьим гриппом", - сказала Гресько.

Гресько добавила, что результаты дополнительных исследований огласят 7 ноября.

Председатель общественной организации Противодействие коррупции и мониторинг экологии Скала Андрей Обьещик заявил, что случаи смерти птиц у озера зафиксировали около двух недель назад, но такая массовая гибель произошла впервые.