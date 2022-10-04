Около 120 километров от границы. Возле Сумской области заметили мобилизованных россиян
Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)
На днях появилась информация о мобилизованных россиянах у границ Сумской области. Власти уверяют, что они находятся в 120 километрах от Украины.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
«На территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины, действительно находятся российские новобранцы», — заявил Живицкий.
По его словам, россияне размещаются в учебных центрах. На какое направление их могут перебросить пока не понятно.
«Будет ли это Сумская область? — не факт», — ответил глава области.
По предварительной информации, никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумской области нет.
3 октября войска РФ обстреливали приграничье Сумской области с территории России. Жертв и пострадавших нет.