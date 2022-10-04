Около 120 километров от границы. Возле Сумской области заметили мобилизованных россиян 4 октября, 21:11 Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

На днях появилась информация о мобилизованных россиянах у границ Сумской области. Власти уверяют, что они находятся в 120 километрах от Украины.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«На территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины, действительно находятся российские новобранцы», — заявил Живицкий.

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По его словам, россияне размещаются в учебных центрах. На какое направление их могут перебросить пока не понятно.

«Будет ли это Сумская область? — не факт», — ответил глава области.

По предварительной информации, никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумской области нет.

3 октября войска РФ обстреливали приграничье Сумской области с территории России. Жертв и пострадавших нет.