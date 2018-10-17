17 октября 2018, среда

Возле Сум разорвало элеватор: тонны кукурузы засыпали улицу, конструкции из металла разлетелись на десятки метров

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Элеватор могло разорвать из-за перегрузки
Фото: sumypost.com

Элеватор могло разорвать из-за перегрузки

В селе Нижняя Сыроватка под Сумами разорвало зерновой элеватор с кукурузой.

Как сообщает ТСН, инцидент произошел в ночь на 17 октября. Мощный звук разрыва был похож на взрыв.

Около 10 тысяч тонн кукурузы засыпали улицу Привокзальную и огороды местных жителей. Металлические конструкции элеватора разлетелись на десятки метров, некоторые из них задели жилые дома.

По предварительным данным, элеватор разорвало из-за перегрузки. Полиция проводит проверку.

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