Возле Сум разорвало элеватор: тонны кукурузы засыпали улицу, конструкции из металла разлетелись на десятки метров

В селе Нижняя Сыроватка под Сумами разорвало зерновой элеватор с кукурузой.
Как сообщает ТСН, инцидент произошел в ночь на 17 октября. Мощный звук разрыва был похож на взрыв.
Около 10 тысяч тонн кукурузы засыпали улицу Привокзальную и огороды местных жителей. Металлические конструкции элеватора разлетелись на десятки метров, некоторые из них задели жилые дома.
По предварительным данным, элеватор разорвало из-за перегрузки. Полиция проводит проверку.
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