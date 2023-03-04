Вблизи Симферополя раздались взрывы: на месте прилета образовалась огромная воронка — фото

4 марта, 19:45
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В результате работы российской ПВО образовалась огромная воронка (Фото:Скриншот с видео Чп / Симферополь / Telegram)

В результате работы российской ПВО образовалась огромная воронка (Фото:Скриншот с видео Чп / Симферополь / Telegram)

Днем в субботу, 4 марта, во временно оккупированном Крыму вблизи Симферополя раздались взрывы.

По информации местных Telegram-каналов, около 16:00 на подлете в пгт Гвардейское Симферопольского района сработало ПВО оккупантов.

Там якобы сбили беспилотник, обломки которого упали на территории садового общества и сдетонировали. На месте падения образовалась огромная воронка.

Видео дня

Анатолий Штефан / Telegram
Фото: Анатолий Штефан / Telegram
Редактор: София Лазарова

Теги:   Крым Симферополь Оккупация Крыма Взрыв хлопок Война России против Украины

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