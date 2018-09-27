27 сентября 2018, четверг

Возле школы в Киеве мужчина пытался застрелиться из самодельного пистолета

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В результате ранения мужчина был госпитализирован
Фото: Информатор

В результате ранения мужчина был госпитализирован

В четверг, 27 сентября, возле школы №314 на улице Срибнокильской в Киеве мужчина 1975 года рождения выстрелил в себя из самодельного пистолета.

Как сообщает Информатор, окровавленного пострадавшего заметили случайные прохожие, которые и вызвали скорую.

Прибывшие на место медики оказали ему первую необходимую помощь, после чего госпитализировали в больницу.

Мотивы мужчины на данное время не известны. Официальных данных об инциденте пока нет.

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