Возле школы в Киеве мужчина пытался застрелиться из самодельного пистолета

В четверг, 27 сентября, возле школы №314 на улице Срибнокильской в Киеве мужчина 1975 года рождения выстрелил в себя из самодельного пистолета.
Как сообщает Информатор, окровавленного пострадавшего заметили случайные прохожие, которые и вызвали скорую.
Прибывшие на место медики оказали ему первую необходимую помощь, после чего госпитализировали в больницу.
Мотивы мужчины на данное время не известны. Официальных данных об инциденте пока нет.
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