В Киевской области российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей, семеро убитых — разведка

12 марта, 19:45
Цей матеріал також доступний українською
Военная техника РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)

Военная техника РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)

Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей при попытке эвакуации из села Перемога в Киевской области по согласованному зеленому коридору.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

В результате семь человек погибли, из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.

После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога. Они не выпускают их из населенного пункта. В настоящее время практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь, сообщает украинская разведка.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Эвакуация Киевская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ