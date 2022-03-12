В Киевской области российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей, семеро убитых — разведка 12 марта, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Военная техника РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)

Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей при попытке эвакуации из села Перемога в Киевской области по согласованному зеленому коридору.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

В результате семь человек погибли, из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.

После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога. Они не выпускают их из населенного пункта. В настоящее время практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь, сообщает украинская разведка.

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