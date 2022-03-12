В Киевской области российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей, семеро убитых — разведка
Военная техника РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)
Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей при попытке эвакуации из села Перемога в Киевской области по согласованному зеленому коридору.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
В результате семь человек погибли, из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.
После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога. Они не выпускают их из населенного пункта. В настоящее время практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь, сообщает украинская разведка.
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