После ракетных ударов с территории РФ. Возле Прилук объявили эвакуацию нескольких населенных пунктов 13 июня, 15:12 Цей матеріал також доступний українською Ранее оккупанты ударили тремя ракетами по Прилукам (Фото:Тelegram-канал Труха)

После ракетных ударов российских оккупантов по Прилукам в близлежащих населенных пунктах объявили эвакуацию.



Об этом в комментарии Суспільному сказал директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергей Болдырев.

По его словам, эвакуация объявлена в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец Прилукского района.

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«Причина — из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара», — сказал он.

Днем 13 июня российски оккупанты нанесли ракетные удары по Прилукам. Зафиксировали прилеты трех ракет.

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