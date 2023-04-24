Украинские партизаны подорвали блокпост оккупантов возле Олешек, у врага потери — Центр нацсопротивления 24 апреля, 22:05 Город Олешки (Фото:esu.com.ua)

Украинские партизаны подорвали блокпост оккупантов возле Олешек в Херсонской области, сообщает Центр национального сопротивления. Предварительно, есть ликвидированные оккупанты.

«На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны по движению Атеш провели успешную операцию. Оккупанты понесли потери в личном составе», — говорится в сообщении.

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Вблизи Олешек был подорван блокпост возле военного инфраструктурного объекта.

«Для подрыва задействовали самодельную взрывчатку. В результате ликвидирован отряд „росгвардейцев“, которые были на дежурстве», — добавили в ЦНС.

Украинское подполье помогает военным и создает значительные проблемы российским оккупантам на захваченных территориях.

