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Возле общежития НАУ в Киеве произошла драка и стрельба

Сегодня, 13:04
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Возле общежития НАУ в Киеве произошла драка и стрельба - фото

dtp.kiev.ua

В результате происшествия никто не пострадал

Вечером, 25 мая, возле общежития Национального авиационного университета в Киеве произошла стрельба.

Об этом сообщает столичная полиция.

На месте происшествия правоохранители задержали одного из участников конфликта. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения, который имеет вид на жительство в Украине.

По его словам, у своего автомобиля он увидел двух неизвестных в состоянии алкогольного опьянения, которые нецензурно выражались. Мужчина сделал им замечание, а в ответ незнакомцы набросились на него с кулаками, а затем один из них достал оружие и выстрелил вверх.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли два пистолета (предварительно — пневматический и стартовый), их отправили на экспертное исследование.

В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги:   Киев НАУ Стрельба Огнестрельное оружие

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