Возле Новой Каховки взорвался склад российских боеприпасов — депутат облсовета 27 июля, 23:10 Последствия обстрела склада российских боеприпасов под Новой Каховкой, 14 июня (Фото:СтратКом ЗСУ / Facebook)

В селе Чернянка Херсонской области взорвался склад российских боеприпасов, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

При этом он уточнил, что оккупанты уверяют, что это якобы горит селитра.

«В Чернянке возле Новой Каховки сорвали склад с боеприпасами россиян. Оккупанты уверяют, что это горит селитра», — написал Хлань.

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14 июня в пригороде Новой Каховки украинские военные попали в склад российских боеприпасов.

26 июля мэр Новой Каховки Владимир Коваленко заявил, что в Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты разместили больше живой силы и военной техники, чем в самом Херсоне.

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