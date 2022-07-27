Возле Новой Каховки взорвался склад российских боеприпасов — депутат облсовета

27 июля, 23:10
Последствия обстрела склада российских боеприпасов под Новой Каховкой, 14 июня (Фото:СтратКом ЗСУ / Facebook)

Последствия обстрела склада российских боеприпасов под Новой Каховкой, 14 июня (Фото:СтратКом ЗСУ / Facebook)

В селе Чернянка Херсонской области взорвался склад российских боеприпасов, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

При этом он уточнил, что оккупанты уверяют, что это якобы горит селитра.

Читайте также:
«„Спецоперация“ потеряет смысл». Почему Украине важно освободить Новую Каховку — военный эксперт назвал два веских аргумента

«В Чернянке возле Новой Каховки сорвали склад с боеприпасами россиян. Оккупанты уверяют, что это горит селитра», — написал Хлань.

Видео дня
https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5379683618819669

14 июня в пригороде Новой Каховки украинские военные попали в склад российских боеприпасов.

26 июля мэр Новой Каховки Владимир Коваленко заявил, что в Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты разместили больше живой силы и военной техники, чем в самом Херсоне.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дэйв Смоллен: «Связь возникает в результате общения» (Фото:Syda_Productions/Depositphotos)
Точки соприкосновения. Четыре способа ощутить душевную близость с другими людьми
Дэйв Смоллен
Флаг Израиля (Фото:Avital Pinnick/flickr.com)
«Поле для нашей дипломатии» /
Израиль превращается в угрозу России и как это пригодится Украине — Яковина
27 июля, 18:39
Страны
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Три сценария поражения Кремля. Что происходит вокруг Херсона

Главный театр военных действий сейчас — юг и Херсон. Там будет решаться исход войны

27 июля, 11:20
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X