Возле Никополя из-за подрыва Каховской ГЭС просел целый участок железной дороги — фото
Возле Никополя просел целый участок железной дороги (Фото:Укрзализныця / Facebook)
Вблизи Никополя Днепропетровской области просел целый участок с железнодорожным полотном. Это произошло в субботу, 10 июня, через несколько дней после того, как российские войска взорвали дамбу Каховского водохранилища.
О далеко идущих последствиях действий оккупантов сообщили в Укрзализныце. Там отметили, что благодаря внимательности приднепровских железнодорожников, трагедий не произошло.
В Укрзализныце прогнозируют, что восстановление займет ориентировочно три дня.
В связи с этим пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолового, Тимкова были ограничены до Чертомлыка. Между Чертомлыком и Никополем для подвоза пассажиров запустили бесплатный автобус.
На участке Чертомлык — Кривой Рог назначен временный электропоезд.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Эвакуация с правобережья Херсонской области происходит даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.
По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.