Возле Никополя из-за подрыва Каховской ГЭС просел целый участок железной дороги — фото 10 июня, 20:53 Возле Никополя просел целый участок железной дороги (Фото:Укрзализныця / Facebook)

Вблизи Никополя Днепропетровской области просел целый участок с железнодорожным полотном. Это произошло в субботу, 10 июня, через несколько дней после того, как российские войска взорвали дамбу Каховского водохранилища.



О далеко идущих последствиях действий оккупантов сообщили в Укрзализныце. Там отметили, что благодаря внимательности приднепровских железнодорожников, трагедий не произошло.

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В Укрзализныце прогнозируют, что восстановление займет ориентировочно три дня.

В связи с этим пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолового, Тимкова были ограничены до Чертомлыка. Между Чертомлыком и Никополем для подвоза пассажиров запустили бесплатный автобус.

На участке Чертомлык — Кривой Рог назначен временный электропоезд.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

Фото: Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области происходит даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.