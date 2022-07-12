Возле Мелитополя горит захваченная оккупантами база военной части ГСЧС — мэр

12 июля, 14:01
В поселке Мирное горит база оккупантов (Фото:wikipedia.org)

В поселке Мирное горит база оккупантов (Фото:wikipedia.org)

По информации местных жителей, в поселке Мирное Мелитопольского района горит захваченная оккупантами база военной части ГСЧС.

Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе», — написал он.

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Федоров отметил, что жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов виден густой черный дым.

Издание РИА Мелитополь сообщает, что также слышны звуки разрывающихся боеприпасов и отлеты в сторону Запорожья. А возле военной части в Мелитополе раздаются автоматные очереди.

Ночью в Мелитополе прогремели взрывы и произошла перестрелка.

https://www.youtube.com/embed/Xt8Drz9cpTY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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