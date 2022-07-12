Возле Мелитополя горит захваченная оккупантами база военной части ГСЧС — мэр
В поселке Мирное горит база оккупантов (Фото:wikipedia.org)
По информации местных жителей, в поселке Мирное Мелитопольского района горит захваченная оккупантами база военной части ГСЧС.
Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе», — написал он.
Федоров отметил, что жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов виден густой черный дым.
Издание РИА Мелитополь сообщает, что также слышны звуки разрывающихся боеприпасов и отлеты в сторону Запорожья. А возле военной части в Мелитополе раздаются автоматные очереди.
Ночью в Мелитополе прогремели взрывы и произошла перестрелка.
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