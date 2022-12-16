Под Мариуполем вражеский БТР въехал в столб, трое оккупантов погибли — советник мэра 16 декабря, 13:27 Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Под Мариуполем вражеский БТР въехал в столб, трое оккупантов погибли, об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, минимум пять оккупантов травмированы.

«БТР оккупантов на въезде в поселок Урзуф вонзился в столб, а затем в бетонную остановку транспорта», — написал он.

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Андрющенко добавил, что причиной инцидента стал пьяный водитель.

"Молодцы. Алкогольные диверсанты Мариупольского района работают», — написал он.