Возле Мариуполя партизаны подожгли поля с зерном, чтобы его не украли оккупанты — городской совет 30 июля, 12:02 Силы сопротивления подожгли поля с зерном возле Мариуполя (Фото:Мариупольский городской совет via Telegram)

Возле временно оккупированного Мариуполя горят поля с зерном. Есть вероятность, что огонь перекинется на базу россиян, сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.

«В результате действий мариупольской группы сопротивления Немизида начался пожар, который оккупанты не могут ликвидировать. Рядом с местом пожара фортификации, склады техники с БК и минные поля оккупантов», — говорится в сообщении.



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