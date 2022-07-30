Возле Мариуполя партизаны подожгли поля с зерном, чтобы его не украли оккупанты — городской совет

30 июля, 12:02
Силы сопротивления подожгли поля с зерном возле Мариуполя (Фото:Мариупольский городской совет via Telegram)

Силы сопротивления подожгли поля с зерном возле Мариуполя (Фото:Мариупольский городской совет via Telegram)

Возле временно оккупированного Мариуполя горят поля с зерном. Есть вероятность, что огонь перекинется на базу россиян, сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.

«В результате действий мариупольской группы сопротивления Немизида начался пожар, который оккупанты не могут ликвидировать. Рядом с местом пожара фортификации, склады техники с БК и минные поля оккупантов», — говорится в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мариуполь Зерно Война России против Украины

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