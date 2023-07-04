Возле Мариуполя нашли мертвую 12-летнюю девочку. Есть версия, что в смерти виноват солдат РФ

4 июля, 18:58
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Убитая 12-летняя девочка (Фото:via Мариупольский горсовет / Telegram)

Убитая 12-летняя девочка (Фото:via Мариупольский горсовет / Telegram)

Вблизи оккупированного Мариуполя обнаружили мертвую 12-летнюю девочку, которую искали несколько дней. По одной из версий, ее сбил российский военный.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Школьница Ирина Губарева, проживавшая в поселке Мангуш Мариупольского района, пропала 30 июня. Она пошла на встречу с подругами и не вернулась.

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Через несколько дней Губареву нашли мертвой в поселке Республика, почти в 30 км от Мангуша.

По одной из версий, девочку сбил на автомобиле российский военный. Он положил тело в машину и вывез в поле, где ее нашли. В то же время официальной информации от оккупантов еще нет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Военные преступления РФ Война России против Украины

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