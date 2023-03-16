Вблизи Мариуполя на складе оккупантов прогремел взрыв — советник мэра 16 марта, 15:56 Андрющенко заявил, что «бавовна» видна даже из Волновахского района (Фото:t.me/andriyshTime)

В четверг, 16 марта вблизи Мариуполя прогремел взрыв на складе оккупантов, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"Мариупольский район. с. Малоянисоль. Бавовна. Пожар и детонация. Минус склад оккупантов, который они так упорно формировали последние недели», — говорится в сообщении.

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По его словам, перед этим в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу Градов — вероятно, это эхо детонации.

Андрющенко заявил, что «бавовна» видна даже из Волновахского района.

13 марта в Мариуполе прогремели три взрыва. В результате российские военные подняли в воздух авиацию.

11 марта горсовет Мариуполя сообщал, что в городе зафиксировали два попадания, предположительно, по местонахождению оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для ВСУ.