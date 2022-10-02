В поселках вблизи Купянска местные прятали коллаборантов в своих подвалах — Нацгвардия 2 октября, 13:12 Местные жители прятали коллаборантов в своих подвалах (Фото:Handout via REUTERS)

В поселках вблизи освобожденного Купянска в Харьковской области местные жители прятали коллаборантов в своих подвалах.



Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

«В поселках вблизи Купянска местные прятали коллаборантов в своих подвалах. Когда мы проводили проверку территории, выявляли их и передавали в соответствующие органы», — рассказал один из военных, который находится на Харьковском направлении.

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Кроме того, по его словам, во время стабилизационных мероприятий в Купянске в городском отделении полиции было обнаружено помещение, где удерживались люди для получения информации об участниках АТО.

Боец также вспомнил, как в первый день освобождения города на одном из блокпостов военнослужащие НГУ обнаружили 11 оккупантов, которые заблудились в стороне украинских защитников и вышли в руки гвардейцев.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают контрнаступление в Харьковской области и заставляют оккупанта убегать.

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11 сентября подразделения НГУ и ВСУ вошли в город Купянск. Окончательно город освободили 17 сентября, вместе с левым берегом реки Оскол, которая разделяет Купянск.

