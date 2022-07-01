Возле Крымского моста заметили клубы дыма. Оккупанты объясняют это «ДТП» и «учениями» — видео 1 июля, 15:33 В связи с происшествием движение транспорта по мосту было ограничено (Фото:Коллаж НВ)

В пятницу, 1 июля, жители оккупированной Россией Керчи сообщили о клубах дыма в районе Крымского моста.

В подтверждение этому в соцсетях опубликовали также видео очевидцев.

Кроме того, есть информация, что движение транспорта по мосту было ограничено.

При этом дым виден также и со стороны Тамани Краснодарского края РФ.

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В свою очередь кремлевский ставленник в Крыму Сергей Аксенов заявил, что причиной задымления стало «ДТП» и какие-то «учения» местных силовиков.

Подтверждений этих сведений от источников, заслуживающих хоть какого-то доверия, на данное время нет.

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