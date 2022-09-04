ПВО сбила вражескую ракету возле Кривого Рога — Воздушное командование Восток

4 сентября, 10:37
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Силы ПВО сбили очередную российскую ракету (Фото:Воздушное командование Восток)

Силы ПВО сбили очередную российскую ракету (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром в воскресенье, 4 сентября, в районе Кривого Рога силы ПВО сбили российскую ракету.

Об этом сообщает Воздушное командование Восток.

«В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна рашистская ракета. Держим строй», — говорится в сообщении командования Facebook.

Видео дня

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid02PvRUEWf2a34rCgeME1uxbYGcVeBadUpR3eyEQYfwbKvkr3RrWwVbPUrgwna1TKgyl
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог ПВО Ракета Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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