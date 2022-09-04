ПВО сбила вражескую ракету возле Кривого Рога — Воздушное командование Восток
Силы ПВО сбили очередную российскую ракету (Фото:Воздушное командование Восток)
Утром в воскресенье, 4 сентября, в районе Кривого Рога силы ПВО сбили российскую ракету.
Об этом сообщает Воздушное командование Восток.
«В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна рашистская ракета. Держим строй», — говорится в сообщении командования Facebook.
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