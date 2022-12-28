ВСУ захватили в плен заблудившихся в лесу оккупантов — видео 28 декабря, 15:53 Оккупанты были захвачены в районе Кременной (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Украинские военные взяли в плен новую партию российских оккупантов.

Об этом в среду, 28 декабря, рассказали в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

Как сообщается, военнослужащие РФ были захвачены в районе Кременной Северодонецкого района Луганской армии.

Видео дня

«Орки заблудились и пришли тепленькими прямо в руки нашим воинам возле Кременной. Еще оружие принесли», — говорится в комментарии к видео.

Ранее появилась информация, что украинская армия подобралась к Кременной и вокруг города уже идут бои.

На фоне этого российское военное командование решило перебраться оттуда в Рубежное.