ВСУ захватили в плен заблудившихся в лесу оккупантов — видео
Оккупанты были захвачены в районе Кременной (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)
Украинские военные взяли в плен новую партию российских оккупантов.
Об этом в среду, 28 декабря, рассказали в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав соответствующее видео.
Как сообщается, военнослужащие РФ были захвачены в районе Кременной Северодонецкого района Луганской армии.
«Орки заблудились и пришли тепленькими прямо в руки нашим воинам возле Кременной. Еще оружие принесли», — говорится в комментарии к видео.
Ранее появилась информация, что украинская армия подобралась к Кременной и вокруг города уже идут бои.
На фоне этого российское военное командование решило перебраться оттуда в Рубежное.