Возле Кременной ведутся ожесточенные бои, россияне стягивают туда больше сил — Гайдай

29 декабря, 15:45
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Возле Кременной идут ожесточенные бои (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Возле Кременной идут ожесточенные бои (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Возле города Кременная проходят ожесточенные бои, россияне стягивают тулы много сил и средств, пытаясь удержать город, но деоккупация этого населенного пункта может произойти уже в начале 2023 года.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Там у нас очень ожесточенные бои происходят. Та информация, которую почему-то распространили, что вошли наши войска в Кременную, — она не соответствует действительности. Возле Кременной находятся Силы обороны, но там идут ожесточенные бои. Россияне туда действительно стягивают и перекидывают свои подразделения. Сейчас очень многие "вагнеровцев" туда перебросили», — сказал Гайдай в эфире телемарафона.

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По его словам, российское военное командование хорошо понимает, что Кременная — это «достаточно стратегический населенный пункт» и потерять его «будет очень больно».

Он выразил надежду, что украинские войска и дальше понемногу будут продвигаться вперед и деоккупировать Кременную могут уже в начале 2023 года.

А после этого, по словам главы ОВА, есть «несколько вариантов наступления и продвижения сил обороны».

Глава ОВА также отметил, что ситуация вокруг Белогоровки остается без изменений. Россияне круглосуточно пытаются наступать, но Силы обороны там «крепко держат позиции, и враг там успеха не имеет».

Редактор: София Лазарова

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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