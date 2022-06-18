Сводка Генштаба. Возле Краснополья ВСУ нанесли оккупантам значительные потери, враг пытается закрепиться в Метелкино
Украинский военный в окопе возле линии фронта Донецкой области, 29 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
В районе Краснополья украинские военные нанесли российским оккупантам значительные потери, когда те пытались провести разведку боем. В результате штурма и огневого поражения россияне имеют частичный успех в Метелкино Луганской области, где пытаются закрепиться.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 18 июня.
- На харьковском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.
- На славянском — применили минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Военные РФ пытаются создать благоприятные условия для продолжения наступательных действий в направлении Изюм — Славянск.
- На северодонецком направлении они продолжают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Метелкиного, Белой Горы и Устиновки; пытались вести штурм для полного захвата Северодонецка, но безуспешно.
- Украинские военные отразили штурм в направлении Сиротиного.
- На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы, чтобы не допустить перегруппировки подразделений украинских войск в другие направления. Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка.
- На южнобужском, таврическом, лиманском и бахмутском направлениях оккупанты обстреливали населенные пункты из артиллерии и нанесли авиаудар в районе Берестового.
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