Сводка Генштаба. Возле Краснополья ВСУ нанесли оккупантам значительные потери, враг пытается закрепиться в Метелкино 18 июня, 19:13 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в окопе возле линии фронта Донецкой области, 29 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В районе Краснополья украинские военные нанесли российским оккупантам значительные потери, когда те пытались провести разведку боем. В результате штурма и огневого поражения россияне имеют частичный успех в Метелкино Луганской области, где пытаются закрепиться.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 18 июня.

На харьковском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.

оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны. На славянском — применили минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Военные РФ пытаются создать благоприятные условия для продолжения наступательных действий в направлении Изюм — Славянск.

— применили минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Военные РФ пытаются создать благоприятные условия для продолжения наступательных действий в направлении Изюм — Славянск. На северодонецком направлении они продолжают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Метелкиного, Белой Горы и Устиновки; пытались вести штурм для полного захвата Северодонецка, но безуспешно.

они продолжают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Метелкиного, Белой Горы и Устиновки; пытались вести штурм для полного захвата Северодонецка, но безуспешно. Украинские военные отразили штурм в направлении Сиротиного.

На авдеевском , новопавловском и запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы, чтобы не допустить перегруппировки подразделений украинских войск в другие направления. Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка.

, и противник продолжает систематические обстрелы, чтобы не допустить перегруппировки подразделений украинских войск в другие направления. Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка. На южнобужском, таврическом, лиманском и бахмутском направлениях оккупанты обстреливали населенные пункты из артиллерии и нанесли авиаудар в районе Берестового.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.