Под Киевом обнаружили священника с тесными московскими связями и недействительными документами — пограничники

24 марта, 17:40
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Архиепископа передали сотрудникам СБУ (Фото:dpsu.gov.ua)

Архиепископа передали сотрудникам СБУ (Фото:dpsu.gov.ua)

На въезде в Киев обнаружили священнослужителя с тесными московскими связями и недействительными документами, сообщила Госпогранслужба в пятницу, 24 марта.

В ведомстве рассказали, что во время проверки лица на возможную антиукраинскую деятельность, военные Госпогранслужбы обнаружили переписку с абонентами из РФ.

Пограничники заявили, что среди последних десяти контактов в мессенджере священнослужителя, трое были с подписью «москва».

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В переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ жалуется, что уехал бы из Украины, но  "квартиры и «шмутки» держат».

dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

«В дальнейшем пограничники выяснили, что паспорт гражданина Украины, который предъявил „батюшка“, недействителен. Кроме того, в открытых источниках есть немало публикаций, где указанный человек фигурирует в имущественных скандалах», — говорится в сообщении.

Архиепископа передали сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки и принятия правового решения относительно него.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Священник Война России против Украины

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