Под Киевом обнаружили священника с тесными московскими связями и недействительными документами — пограничники
Архиепископа передали сотрудникам СБУ (Фото:dpsu.gov.ua)
На въезде в Киев обнаружили священнослужителя с тесными московскими связями и недействительными документами, сообщила Госпогранслужба в пятницу, 24 марта.
В ведомстве рассказали, что во время проверки лица на возможную антиукраинскую деятельность, военные Госпогранслужбы обнаружили переписку с абонентами из РФ.
Пограничники заявили, что среди последних десяти контактов в мессенджере священнослужителя, трое были с подписью «москва».
В переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ жалуется, что уехал бы из Украины, но … "квартиры и «шмутки» держат».
«В дальнейшем пограничники выяснили, что паспорт гражданина Украины, который предъявил „батюшка“, недействителен. Кроме того, в открытых источниках есть немало публикаций, где указанный человек фигурирует в имущественных скандалах», — говорится в сообщении.
Архиепископа передали сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки и принятия правового решения относительно него.