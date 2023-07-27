Возле Киева Daewoo перевернул автобус, девять пострадавших. Одна женщина потеряла ногу 27 июля, 20:42 Место ДТП (Фото:Полиция Киевской области)

В четверг, 27 июля, в Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo с автобусом, в результате чего травмы получили девять человек. Одна женщина потеряла ногу.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Telegram.

«Водитель автомобиля Daewoo не предоставил преимущества в движении автобусу, в результате чего произошло столкновение и последний перевернулся», — заявил он.

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Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина потеряла конечность ноги, еще одна получила травмы позвоночника.