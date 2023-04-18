Возле Керчи оккупанты установили радиолокационную станцию — спутниковые фото 18 апреля, 16:19 Спутники зафиксировали российскую РЛС возле Керчи (Фото:RFE/RL)

Возле Керчи в оккупированном Крыму россияне разместили радиолокационную станцию. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные проектами Крым.Реалии и Схемы.



По трассе Е97 справа от дороги в направлении Керчи зафиксировали военный объект. Рядом с ним, в районе Ольвинских каменоломен, видна установка РЛС. Журналисты опубликовали соответствующий снимок за 17 апреля.

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Фото: RFE/RL

Проанализировав фото, они пришли к выводу, что этот объект начали строить 24 июля 2022-го, а уже через месяц им пользовались. На картах Google за 2021 год его не видно.

Фото: Google

Ранее постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова.

СМИ публиковали соответствующие спутниковые снимки, на которых видны десятки укреплений, построенных оккупантами.