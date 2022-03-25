ВСУ сбили в районе Изюма два российских самолета — глава Харьковской ОВА 25 марта, 10:51 Цей матеріал також доступний українською Кроме того, ВСУ уничтожили боевую группу из состава 59-го танкового полка ВС РФ (Фото:57 ОМБр)

В пятницу, 25 марта, украинские военные сбили в Харьковской области два российских самолета.

Об этом сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.

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«Украинцы сбили два вражеских самолета возле Изюма. Помимо этого, зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне города-героя Харькова, сбили ракету», — рассказал он.

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Синегубов также добавил, что ВСУ уничтожили российскую боевую группу из состава 59-го танкового полка Западного военного округа РФ, действовавшую в направлении Харькова.

При этом он отметил повышенную активность российских реактивных систем залпового огня Град и Ураган, обстреливающих позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру.

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